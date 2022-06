Piano Cottura in Vetroceramica: Tutti i Vantaggi

State pensando ad un piano cottura in vetroceramica per la cucina del vostro giardino, o del vostro terrazzo? Date un'occhiata a questa realizzazione firmata Steellart. Gli elementi della collezione Foster Domino – piani cottura elettrici ad induzione, efficienti e con comandi touch control, superfici in acciaio cromato o in vetroceramica, bianca o nera – vengono combinati tra loro per una cucina outdoor dal carattere professionale. Tantissime le alternative e tantissimi gli optional. Si può optare per il piano cottura a gas o per il grill elettico, per il piano cottura ad induzione per il wok o per il frigorifero in classe A+++.