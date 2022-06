Un appartamento da volere a tutti i costi!

A Palermo c'è una residenza curata nei minimi dettagli, in cui lo spazio possiede quella che gli architetti chiamano qualità , ovvero è funzionale e allo stesso tempo innegabilmente bello. Tutto questo è opera dell'architetto Maria Eiana Madonia. Questa ristrutturazione ha alle spalle, come si può chiaramente vedere dal risultato finale, un profondo background culturale, è un lavoro sapiente, un'opera compiuta da mani capaci, partendo dall'assunto che non sono soltanto gli arredi a dare valore ad un appartamento, ma è lo spazio, nella sua definizione ad avere il valore aggiunto. Lo spazio, definito da tutti gli elementi che lo compongono: pareti, soffitto, pavimento. Lo spazio non è altro che un vuoto , ma se ben progettato è proprio l'espressione di una qualità che non ha bisogno di molti elementi per essere apprezzata ed è decisamente il caso di questo appartamento.