5 top di cemento per rinnovare la cucina

Quando si deve rinnovare la cucina, una delle domande principali riguarda i materiali. Tante le opzioni, soprattutto per i top e i piani di lavoro, dal marmo al granito. Tutte ottime soluzioni, in termini di efficacia e resistenza nel tempo. Tra queste anche quella del cemento, di pari efficacia in termini strutturali e funzionali, con il vantaggio di essere più economica e ricca in termini di opzioni per quanto riguarda le finiture, il colore, le forme. Per queste ragioni in questo Libro delle idee abbiamo raccolto 5 esempi della versatilità dei top di cemento per la cucina. Vediamole insieme.