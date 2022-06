Semplice ma elegante: un appartamento che sa come stupire!

Ciò che conferisce a una casa carattere e qualità dipende da diversi fattori, come il suo orientamento rispetto al sole. La luce, infatti, è un aspetto fondamentale da tenere sempre in considerazione nell’acquisto di un nuovo immobile e nella sua strutturazione. Un giusto quantitativo di luce naturale aiuta la vivibilità, dà la sensazione che gli spazi siano più ampi e dona calore all’ambiente. Fortunatamente, la luce, naturale o artificiale che sia, non è l’unico elemento che caratterizza una casa. Diciamo, piuttosto, che la sua presenza incide per il 30% sul risultato finale. L’altro 70% è infatti dovuto all’arredo, ai suoi toni, al suo stile, alla sua disposizione e alla capacità di combinarlo con altri elementi. Ed è proprio la combinazione di queste variabili che determina la personalità e l’accoglienza di una casa.

Ma l’appartamento protagonista del progetto di oggi è davvero molto fortunato, perché possiede proprio tutto: luce e personalità!

Scopriamolo insieme!