Un appartamento milanese con originalità e intelligenza!

La vostra casa misura pochi metri quadrati e iniziate a pensare che non riuscirete mai ricavarci lo spazio di cui avete realmente bisogno? Avete adocchiato un loft delizioso, ma temete possa rivelarsi troppo sacrificato per le reali esigenze della vita quotidiana? Non disperate! Avere a disposizione poco spazio ormai non deve più essere considerata una condizione sfavorevole, quanto più un semplice dato di fatto che, se affrontato con le giuste risorse, può tradursi in un peculiarità tutta da invidiare! Non ci credete? Date uno sguardo a questo progetto, allora! Ci troviamo a Milano, in un piccolo loft firmato dai designer dello studio Dima Art&Design. L’intervento di interior design in questione, non solo è riuscito ad ottimizzare gli spazi, ma grazie ad un intenso studio da parte degli esperti, ha donato personalità e carattere all’ambiente. Vediamo di che si tratta!