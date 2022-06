L'incredibile rinascita di un appartamento anni '80 davvero triste

Ci si chiede immediatamente chi vorrebbe vivere in una casa le cui pareti sono ricoperte di legno per quasi la metà dell'altezza? Ovviamente nessuno! Inoltre, in legno scuro della porta non aiuta a migliorare l'immagine di questa casa, la quale, ad una prima occhiata, ci fa pensare che l'ultima ristrutturazione sia avvenuta molto tempo fa. La situazione che ci si presenta è quella sopra descritta, ma vediamo la sua evoluzione!