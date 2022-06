Un magico incontro tra modernità e tradizione

Per raggiungere l’appartamento, bisogna percorrere una rampa di scale.. un vero e proprio preludio allo stile che caratterizza gli interni. Le pareti sono pulite e lineari, naturalmente rigorosamente bianche, mentre la scala è fatta in cemento. Sulla destra, in virtù del rispetto delle origini, è stata scavata una nicchia, nella quale è conservata una grande otre a mo’ di vaso per piante. Il tutto è stato valorizzato da una discreta ma incisiva illuminazione orizzontale a sostegno di uno stile più attuale, mentre un elegante corrimano in acciaio scorre con la sua estrema semplicità in una fuga creata nella parete.. un vero tocco di classe!