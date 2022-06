Piccolo Appartamento di soli 53 m² con Idee Mozzafiato

Sono rare le volte in cui, in piccoli appartamenti, gli spazi appaiono integrati. Questa è una buona soluzione quando si cerca di ampliare maggiormente gli ambienti che collegano visivamente diverse zone della casa. Tuttavia, alcune persone preferiscono spazi indipendenti, ognuno con la sua personalità. In questo progetto, possiamo vedere come una grande parete separa gli spazi del soggiorno e la cucina. Ma non è un muro qualsiasi. La parete è completamente ricoperta di specchi che offrono una maggiore profondità e distribuiscono la luce in modo più uniforme.