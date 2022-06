Il rivestimento del camino: 10 idee per scaldarci con stile!

La ditta italiana PAVIMENTO MODERNO propone come rivestimento di un camino nuovo o da rinnovare la pietra stampata. Il rivestimento in pietra stampata è un rivestimento realizzato in calcestruzzo, che appare però come un rivestimento di pietre a vista. Per realizzare un camino con questo rivestimento si può partire da qualsiasi base: nella foto, ad esempio, potete vedere come si sia partiti da una vecchia finitura cerata per arrivare a un camino in pietra stampata suggestivo e d'impatto.