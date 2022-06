Una villa trascurata diventa moderna e a risparmio energetico

Oggi vi portiamo a Ceresara, in un tranquillo quartiere residenziale, di quelli perfetti per trasferirsi con la famiglia, al riparo dal caos della città. Il progetto degli architetti dello studio PH09 riguarda una villa, che prima del loro intervento aveva un aspetto piuttosto banale e insignificante. Nonostante la metratura di 600 mq, era difficile notarla, passava inosservata, con i suoi muri in intonaco bianco, il muretto di recinzione rovinato dalle erbacce e dal muschio e in generale la sua mancanza di carattere. Andiamo a vedere insieme come l'hanno rinnovata gli architetti!