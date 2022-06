Una casa prefabbricata da favola

La casa prefabbricata che stiamo per presentarvi vanta un aspetto apparentemente semplice e delicato, ma osservandola meglio si potranno scoprire molteplici dettagli di design davvero molto interessanti, un chiaro segno di un’attenta progettazione alla base. Vi proponiamo, dunque, una serie di immagini che la ritraggono in tutto il suo splendore da diverse prospettive, sia all’esterno che all’interno. Nel primo caso noteremo uno stile moderno ed elegante. La facciata è infatti in parte rivestita da un rivestimento di ceramica effetto legno, che mette in maggior risalto le forme della struttura. Il resto è invece rifinito con intonaco bianco o grigio. Il progetto si sviluppa su di un solo piano, e possiede una pianta a forma di T e un delizioso tetto spiovente.