Una casa degli anni '70 diventa una villa moderna

Appena entrati, il soggiorno, splendidamente integrato alla zona pranzo, non ci delude. Un pavimento chiaro in cemento spatolato apre lo spazio, inondato di luce dalla finestra a tutta altezza. Nell'angolo a destra, l'elegante e moderna stufa crea un angolo accogliente, separato visivamente dalla zona delimitata dal sofà. Eppure in origine il primo piano si presentava in modo davvero differente! Ci troviamo infatti nella porzione di edificio che in origine ospitava uno studio medico, molto diverso dagli ambienti della moderna villa che vediamo ora!