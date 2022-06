Tema della settimana: terrazza o giardino, restiamo all'aria aperta

Ogni giornata di sole trascorsa in casa è una giornata sprecata e qualunque sia la scusa per uscire fuori è ben accetta. Qualche volta, però, trascorre del tempo nella propria abitazione assume un diverso valore, soprattutto se si possiede uno spazio che respira aria fresca e pura, come un'oasi nel caos cittadino. Curare il proprio spazio all'aperto è importante, ed Homify può vantare una vasta gamma di esperti pronti a cambiare radicalmente la terrazza o il giardino con un mobilio di qualità, accessori innovativi e spazi verdi per un giardinaggio che fa invidia ad Opi, la dea dell'abbondanza.

Con il nostro tema della settimana proponiamo di creare una continuità tra ciò che si trova fuori e quello che si trova dentro casa. Vi mostreremo terrazze che diventano esempi da prendere in considerazione, salotti senza soffitti e spazi verdi con il cielo come unico limite. Se l'estate sta avanzando, è meglio prepararsi per non sprecarne neppure un giorno!