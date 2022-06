Una proposta d’arredo per gli interni di casa

La cucina rappresenta un piccolo anticipo dello stile e delle tonalità di tutta l’abitazione: l’arredo degli interni di questa casa adotta prevalentemente colori neutri, chiari e luminosi. L’ambiente ha un carattere decisamente contemporaneo, conferito soprattutto dalla cucina che riprende una divisione funzionale molto in voga ultimamente: l’isola centrale ospita il piano cottura e un tavolo in legno, creando così una configurazione ad “L”; sulla destra troviamo invece il lato degli elettrodomestici, con un angolo a 5 ripiani aperti; per finire, in fondo c'è il piano di lavoro, il lavello e i mobili della cucina.