homify 360°: una casa in Toscana

Il nostro Libro delle Idee, come detto, ci porta nella compagna toscana, nei pressi della città di San Minato. Si tratta della progettazione completa di un nuovo edificio destinato ad un unica famiglia. L'abitazione, né troppo grande né troppo piccola, dispone di ampi spazi articolati secondo le richieste della committenza: il soffitto dispone di travi a vista e mezzane in cotto, successivamente rasate e trattate con tempera di colore bianco. Per la costruzione sono stati combinati insieme vari materiali: resina per i pavimenti, intonaco alla veneziana per i rivestimenti di cucina e bagni e cotto per gli esterni.