7 segreti per arredare un bagno moderno

Non serve cercare soluzioni esagerate, per arredare un bagno moderno: si può infatti realizzare facilmente un ambiente elegante e di grande effetto anche solamente puntando su arredi e accessori dalle linee semplici e dalle forme essenziali. Come vediamo in questo esempio proposto dallo Studio ENZOFERRARA: bastano due specchi rettangolari privi di cornice e un severo piano in cemento rivestito in ceramica grigia per dare vita a un’atmosfera ricca di fascino, in cui spicca il blu elettrico utilizzato per la cassettiera e i complementi d’arredo.