8 cucine piccole ma ricche di fascino

La configurazione lineare della cucina è una soluzione spesso obbligata per sfruttare la parete disponibile. Come vediamo, il ricorso ai contrasti netti è una via percorribile: bianco riflettente per le pareti, il grigio tenue per i piani di lavoro in marmo, il nero per ante e pensili. Con una leggera nota di colore, introdotta dalla mensola rossa. Un modo per creare movimento e profondità e sfruttare a pieno lo spazio a disposizione della cucina.