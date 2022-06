8 verande Moderne da cui Farsi Ispirare

Per le piccole verande il colore ideale è senza dubbio il bianco, che amplia la percezione dello spazio, e ne valorizza la luminosità. Sarà come avere a disposizione qualche metro quadro in più!

Scommettete su pareti bianche e alcuni mobili chiari. Usate i colori vivaci per elementi di decoro come cuscini, coperte, candele e fiori. Il risultato sarà degno della copertina di una rivista, non ci sono dubbi.