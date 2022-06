6 Cucine a Parete che Non Hanno Nulla da Invidiare a Quelle con Isola

Se c'è sufficiente spazio, una cucina in linea può essere progettata anche con un doppio piano di appoggio su entrambi i lati e, perché no, anche con pensili sospesi. Lo spazio di lavoro non è mai sufficiente quando si cucina, quindi se potete, approfittatene! Se scegliete per un topping di legno massello, ricordate di controllare periodicamente che i giunti angolari con le pareti siano perfettamente sigillati, altrimenti si rischia un deterioramento prematuro del piano dovuto alle infiltrazioni d’acqua. Se invece optate per un piano in granito, non dovrete temere né acqua, né freddo, né caldo. Si sta diffondendo negli ultimi tempi anche l'uso di superfici in porcellana, che non sono sensibili al calore e hanno un’elevata resistenza al graffio.