Da bungalow abbandonato a casa moderna spettacolare

Quando pensiamo a un bungalow, generalmente ci viene in mente una costruzione banale, senza particolari qualità, dal punto di vista estetico. Si tratta di un luogo comune, tuttavia, e ci sono anche progetti che possono farci ricredere, come questo degli architetti di RK NEXT, che hanno preso un bungalow come quello che immaginiamo tutti e hanno costruito qualcosa di totalmente nuovo e di grande carattere, sempre utilizzando parti prefabbricate!