6 mobili per un soggiorno moderno semplice ma d'effetto

La televisione occupa una posizione di rilievo nelle nostre case. Tralasciando l’ovvietà che abusarne è malsano, oggigiorno le piattaforme di streaming e le pay TV hanno particolarmente innalzato la qualità delle trasmissioni e noi tutti, moderati consumatori di mondi virtuali, ci ritagliamo ogni giorno almeno un’ora da dedicare agli appuntamenti con acuti serial killer, giornalisti affilati come lame di rasoio, spietati narcotrafficanti, pungenti comici e viaggiatori bramosi di conoscenza. Questa porta su mille mondi non può essere semplicemente “appoggiata in un luogo ben visibile”, va collocata con esattezza e attenzione, anche perché quando è spenta è facile che appaia solo come una fastidiosa e ingombrante macchia nera: ricettacolo di fili e polvere…

Date un’occhiata agli esempi di pareti per TV che abbiamo scelto per voi e lasciatevi ispirare!