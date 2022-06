L'arredo per le camerette dei bambini

Ogni volta che venite invitati a casa di amici che hanno figli, notate come le camerette dei bambini siano tanto disordinate quanto graziose. Giocattoli ovunque, Lego, piccoli libricini con principesse o cavalieri ricoprono il pavimento delle stanze dei più piccoli e, nonostante i genitori mettano continuamente in ordine, i bambini riusciranno in soli tre minuti a distruggere il lavoro di un pomeriggio intero. Come ben sappiamo, la cameretta dei bambini si evolve insieme ad essi: appena nati troveremo una culla, un carillon che la domina, un fasciatoio e qualche piccolo peluche perfetto da mordere fino a che i primi denti da latte non saranno spuntati. Dopo una prima fase i piccoli di casa iniziano a scoprire il mondo, a fare le prime esperienze, fino a che la loro stanza non sarà vuota e loro non saranno più i pulcini di una volta, ma avranno spiccato il volo per creare a loro volta una famiglia.

Argomento di oggi sono quindi le camerette per bambini e come, secondo noi di homify, sarebbe intelligente arredarle in modo da non complicare il processo di crescita sia di vostro figlio che della sua stanza. State un po' a vedere.