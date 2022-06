Prima e dopo: Deposito trasformato in un'elegante casa con mobili fai da te

Certo, la struttura aveva i suoi problemi, ma nonostante ciò qualcuno intuì che avesse tutte le potenzialità per trasformarsi in una vera casa. L'architetto Tiziano De Cian fu così chiamato a progettare la sua ristrutturazione che, come potete ben immaginare, ha richiesto tanta pazienza e lavoro, svolto un passo dopo l'altro come tutte le cose che richiedono cura e attenzione. Qui vediamo una delle fasi iniziali che ha interessato il primo piano, già visto da questa prospettiva nella foto precedente. Le scale, come tutte le altre parti in legno, sono state ripulite e levigate con relativo trattamento antitarlo e antimuffa.