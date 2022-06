Coperture solari per terrazzi: tende a vela e altre soluzioni

Se abbiamo un piccolo terrazzo o uno spazio esterno ridotto e stiamo cercando una protezione dal sole solo per i mesi di caldo intenso (luglio e agosto), allora forse potremmo pensare a qualcosa di ancora più semplice delle tende a vela: un ombrellone da terrazzo è un valido schermo contro i raggi UV. In questo caso i costi variano molto a seconda delle grandezze e delle rifiniture scelte: si parte dai 100€ per un prodotto medio come quello in foto, fino ad oltre 1600€ per ombrelloni con la base in ferro e cemento e copertura in poliestere.