La trasformazione di una casa vecchia e umida

Il motivo principale del successo dei libri delle idee che hanno come protagonista un progetto “prima e dopo”, è senza dubbio la sensazione di stupore che provoca il vedere la magica trasformazione degli ambienti. Il trasformare delle case fatiscenti in ambienti nuovi, moderni e funzionali però, è tanto entusiasmante quanto impegnativo. Sebbene infatti sia il risultato finale a farci innamorare, il vero lavoro si nasconde durante il processo di realizzazione, quando la competenza e la fantasia si amalgamano magicamente.

Il progetto di oggi proviene dal nord di Londra, ed è firmato The Lady Builder, un gruppo di imprenditori edili che ha ristrutturato un edificio fatiscente in una splendida dimora. Non ci credete? Seguiteci in questo viaggio virtuale!