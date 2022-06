I Vantaggi dell'Arredamento su Misura

Vorremmo inserire una libreria in soggiorno, ma il taglio irregolare delle pareti non permette di ricorrere alle soluzioni proposte dal mercato? Perché non prendere in considerazione l’idea di una libreria su misura? In questo modo potremmo utilizzare ogni angolo disponibile, come vediamo in questo esempio di 8&A ARCHITETTI: un originale mobile libreria caratterizzato da un design irregolare per adattarsi al soffitto in pendenza.