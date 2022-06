140 mq Ristrutturati in Bianco e Legno a Trapani

Il colore del legno del parquet viene richiamato inoltre anche nella cucina, attraverso il piano del tavolo fatto proprio grazie all’utilizzo di un blocco di legno. Per il resto, la cucina presenta un design pulito e lineare, estremamente minimalista e sofisticato. I mobili, numerosi e super funzionali, quasi si mimetizzano con le pareti, e non rappresentano in alcun modo un ingombro nel flusso dello spazio. Un accento doveroso va posto sull’impostazione dell’illuminazione artificiale, che consiste in piccoli faretti nella controsoffittatura per sottolineare i percorsi, e in veri elementi di design per illuminare gli spazi.

Nella zona giorno, infine, un’altra caratteristica è la confluenza degli spazi. Vi sono infatti solo alcune pareti divisorie a separare gli ambienti, assenti invece le porte.