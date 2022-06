9 Idee per un Salotto Caldo e Accogliente!

Ecco un esempio di quello che stavamo commentando. Non tutti i saloni caldi lo sono grazie all’utilizzo delle tonalità del rosso, arancione o giallo. In questa proposta vediamo come a predominare è il colore grigio, ciò nonostante la stanza risulta piacevole e accogliente. Questo effetto è dovuto all’utilizzo di un colore azzurro pastello, spesso associato all’infanzia, che ritroviamo in elementi come la porta i cuscini o il tappeto. Inoltre l’aggiunta di questi deliziosi stickers in vinile, rafforzano l’idea di un look caldo e infantile.