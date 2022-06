4 case piccole ma incantevoli

Anche all'interno troviamo una certa linearità. Ecco una foto della cucina, in cui si vede chiaramente che il poco spazio a disposizione non ha certo impedito di avere tutto lo spazio necessario per cucinare nella massima comodità. Optare per uno stile lineare ed essenziale, in questo caso, è stata la scelta migliore per sfruttare al massimo lo spazio e avere una sensazione di maggiore ampiezza.