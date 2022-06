Sicuri dentro e fuori casa col portoncino blindato

Prima di tutto vogliamo pensare alla nostra sicurezza e a quella dei nostri cari, per questo motivo scegliamo per l'entrata di casa un portoncino blindato. C'è da dire che la tecnologia delle porte blindate è in continua evoluzione, perché i sistemi anti intrusione messi a punto dai tecnici, devono essere a prova di ladro e si sa, i ladri sono più aggiornati di noi. Infatti spesso riescono ad entrare nelle nostre case senza fare danni visibili, ma semplicemente manipolando la serratura. Per questo è bene dotarsi di sistemi che sono sempre all'avanguardia. In alcuni casi è anche possibile 'aggiornare' le serrature e renderle più moderne e difficili da attaccare. Per quanto riguarda le chiavi, esse possono essere speciali e sono spesso brevettate, hanno una conformazione diversa dalle normali chiavi ed è quasi impossibile duplicarle, se non da chi le ha create. Per questa ragione, il produttore dovrebbe fornirvi anche un certificato di proprietà e autenticità. Più blindati di così!