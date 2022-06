Casa in bianco? I 3 buoni motivi di un appartamento a Milano

Il secondo buon motivo per ristrutturare casa in bianco è sicuramente l'amplificazione visiva dello spazio a disposizione. Non è di certo un segreto ma vale la pena ricordarlo: il bianco fa sembrare tutto più grande e aperto. Naturalmente gli elementi di rottura cromatica non devono mai mancare: qui vediamo ad esempio le librerie a disegno gialle splendidamente mixate agli elementi di arredo vintage.