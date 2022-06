11 semplici soluzioni per una camera alla moda

Se avete una camera da letto sufficientemente ampia come in questo caso, è possibile creare diversi spazi. Qui è stato creato un bagno oltre la partizione in legno, mentre dietro la testiera del letto è stata progettata un’ area guardaroba; e sul retro del grande elemento scorrevole rivestito in nero è stato lasciato un corridoio che permette un facile accesso a tutto l’ armadio a parete posizionato sul fondo. Lo stesso impianto può essere utilizzato per creare un grande spogliatoio. In definitiva sono state rimosse le porte ad anta e sono stati inseriti elementi scorrevoli molto meno percettibili.