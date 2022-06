Il meglio delle nostre case moderne in 10 progetti

Le geometrie di questa casa con patio ricordano quelle di un antico borgo: ci sono alcune pareti in pietra che non lasciano spazio a dubbi, proiettando la nostra memoria in quell’immaginario collettivo in cui si ritrovano gli elementi di un’architettura d’altri tempi. È interessante osservare come le moderne strutture e tecnologie per l’isolamento termico consentano di rivisitare queste spazialità tipicamente medievali infondendovi una leggerezza e un’apertura impossibili da raggiungere 1000 anni fa.