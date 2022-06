5 idee azzeccate per illuminare il soggiorno!

Gli specchi moltiplicano gli spazi e anche la luce presente in essi. Per questo rappresentano una soluzione intelligente per aumentare la luminosità delle nostre stanze. Nel salone, generalmente, preferiamo specchi con uno stile classico e signorile, però questa non è sempre la soluzione migliore. In questa sala da pranzo, per esempio, lo specchio sta appoggiato sul pavimento proprio accanto la finestra. In questo modo non solo si aumenta la luminosità dello spazio, ma si dà un tocco bohémien e disinvolto che non ha nulla di signorile.