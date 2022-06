Case moderne – 10 facciate spettacolari!

I volumi in scala monumentale progettati da Micheas Arquitectos danno vita ad una facciata maestosa, raggiungendo i tre piani di altezza, per questa casa spaziosa e dalle linee essenziali, caratteristica che lo stile moderno tende a rafforzare. Per porre un ulteriore accento sul verde che fa da contesto, i materiali sono stati selezionati in modo da mantenere delle cromie neutrali. L'illuminazione a pavimento enfatizza i dettagli e valorizza gli elementi di vegetazione esterni, le palme e lo sviluppo in verticale dell'edificio. Nel volume bianco, in cui è collocato l'ingresso della casa, troviamo un portone in legno, semplice ma estremamente elegante, che contribuisce al piacevole gioco di combinazione dei materiali.