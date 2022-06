Come arredare l’ingresso di casa con poco

L’ingresso è sempre l’ambiente più difficile da arredare in casa. A differenza del soggiorno o della cucina, che hanno un arredamento che ruota attorno a mobili essenziali, l’ingresso sembra sempre essere una terra di nessuno, un luogo di passaggio di poca importanza. In realtà, non c’è niente di più sbagliato: un ingresso ben arredato è come l’introduzione di libro o il trailer di un film, una sorta di anticipazione di ciò che si troverà subito dopo. Presentarsi bene è fondamentale, ragion per cui oggi abbiamo pensato ad alcuni suggerimenti ed esempi d’arredo da seguire per un ingresso di casa con mobili moderni e accattivanti.