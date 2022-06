43 mq Che Sono Diventati Più Spaziosi!

Piuttosto che mostrarvi le più belle case di tutto il mondo, la nostra missione è quella di proporvi delle idee che possono essere prese in considerazione per la vostra casa.

Il progetto protagonista di questo libro di idee è opera del geniale architetto Cristiane Bergesh di San Paolo, in Brasile. La casa, che prima dell’intervento misurava appena 43 m², è stata corredata di dettagli importanti che ne hanno reso gli spazi più fluidi e confortevoli, tanto che ora vanta ben 57m² di spazio. Un guadagno incredibile. La casa ora presenta degli ambienti open space, mentre lo spazio esterno è stato coperto ed è stato corredato di una zona barbecue. Altre due sono le caratteristiche principali del progetto: la fantastica illuminazione a LED e le numerose decorazioni. Vediamo di che si tratta!