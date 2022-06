Trend: cassettiere in plastica, tra colore e design

Rosa shocking per questa cassettiera in plastica di grandi dimensioni. I cassetti sono disposti su livelli diversi e hanno dimensioni diverse. Piccoli e grandi si alternano non solo on altezza, ma anche in profondità, perché sono disposti su più piani anche per quanto riguarda i volumi aggettanti. In questo modo, ci troviamo di fronte a una cassettiera ricca di dimensioni alternate, fughe e rincorse continue tra piani e volumi differenti. Il colore fluorescente, poi, la rende una presenza notevole con tutta la sua evidenza, brillantezza e divertente aggressività, capace di caratterizzare qualsiasi ambiente in cui la si collochi. Colore e design, ma anche tanti, tanti cassetti, per non dimenticare anche la funzionalità.