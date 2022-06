Camini, caminetti e stufe: il calore casalingo

Nella maggior parte dei bar cittadini oltre ai classici funghi riscaldanti, troviamo sempre più spesso veri e propri camini in grado di riscaldare tutto il dehors di un locale: un'idea intelligente, quella di mantenere una temperatura gradevole anche all'aria aperta, soprattutto per i fumatori incalliti che, in questo modo, non dovranno fare dentro fuori dal bar nel quale stanno consumando il loro aperitivo. Un'idea che potete portarvi comodamente a casa vostra in dimensioni ridotte, ma dallo stesso comfort. Nella fotografia possiamo vedere The Tube , affascinante caminetto da giardino, perfetto per l'esterno della vostra casa.