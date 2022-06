Una casa senza tempo

Per visitare la casa che vedremo in questo Libro delle Idee servono un lungo viaggio, curiosità e spirito di avventura. Ci sposteremo infatti sino alla foce del fiume Han, in Corea del Sud, in un'area di campagna nella provincia Yangpyeong. Dove troveremo una casa progettata da architetti di talento, capace di unire uno stile europeo moderno a una sensibilità asiatica minimalista, in una rilettura di principi architettonici basilari, come quelli della compenetrazione e integrazione tra spazio naturale e spazio antropizzato. La struttura della casa è modernamente organizzata in una sovrapposizione di volumi cubici, dove vuoti e pieni si alternano, aprendo la casa verso l'esterno, facendolo penetrare e rendendolo protagonista. Una rilettura contemporanea che però non cede alle mode, cercando e trovando un equilibrio e un'armonia senza tempo, al di là dei trend architettonici del momento. Vediamola insieme.