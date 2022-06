Arredare il soggiorno – 5 idee intelligenti che ti serviranno

La prima casa non è quasi mai grande. Il primo luogo dove andiamo a vivere senza coinquilini o genitori si mostra quasi sempre piccolo e con spazi ridotti. Il soggiorno e la camera da letto spesso combaciano e per arredare gli ambienti bisogna fare i conti non solo con il budget, ma anche con i metri quadrati non sempre generosi. C'è da dire però, che la prima casa è quella che ricorderemo per tutta la vita, quella della quale fieramente parleremo ai nostri figli, il primo luogo che possiamo veramente considerare nostro. Ovvio che non tutti possono permettersi o gradiscono gli spazi ampi e quindi o per scelta o per forza si trovano davanti allo stesso problema di chi va a vivere da solo per la prima volta: arredare il soggiorno piccolo senza che questo appaia come un'accozzaglia di mobili buttati lì solo per riempire lo spazio. Quest'oggi noi di homify vogliamo proprio trattare questo argomento, cercando di darvi qualche idea creativa per realizzare un soggiorno confortevole nonostante le dimensioni ridotte.