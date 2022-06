Una casa modulare di 75 mq

La casetta nella quale stiamo per invitarvi ad entrare conta una superficie di 75 mq, più un portico esterno di 10 mq.

La sua costruzione si avvale di pannelli in calcestruzzo armato e travi in acciaio, laminati a caldo. Questi elementi sono intrecciati e saldati a formare un'unità solida, che viene poi rifinita con primer anticorrosivo. La facciata e il tetto sono rivestiti con con pannelli decorativi in pietra, ardesia e legno fornendo così un eccellente isolamento termico ed acustico in combinazione con materie prime come fibra di vetro, lana di roccia e polietilene. Tutti insieme questi materiali costituiscono una sorta di materassino isolante che protegge la casa ed evita dispersioni di calore ed energia.