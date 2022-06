Fai da te e riciclo creativo per mobili moderni: i mille usi di un barile

La versatilità di questi mobili moderni è semplicemente fantastica: le declinazioni sono infinite, come le idee per l'arredo fai da te della nostra casa. Questi barili in metallo, recuperati e bonificati dall'uso industriale dalla nostra esperta, sono comodamente apribili e montati su ruote. All'interno, dei pratici ripiani in metallo, adatti ad accogliere gli usi più svariati: come in questa foto dove servono da mini credenza movibile.

Disponibili in 7 colori (verde, turchese, violetto, giallo, rosso, fucsia e grigio) oltre alla versione con rifiniture in acciaio Corten, come vediamo i BARREL sono anche personalizzabili con disegni e stampe.