homify 360°: ville moderne a Monza

Conosciamo bene l’architettura delle ville o villette a schiera della provincia: strutture moderne che però tendono a uniformarsi per composizione e volumi, proponendo un’architettura tutta uguale e senza carattere. Per contrastare questo modo diffuso di vedere le amate ville a schiera, oggi noi di homify vi presentiamo un progetto innovativo e moderno, sia per quanto riguarda gli spazi interni, sia in relazione ai disegni della facciata. Il progetto in questione si trova a Monza ed è stato realizzato da Roccatelier Associati. Iniziamo il nostro piccolo tour!