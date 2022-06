Un mobile in arte povera per ogni stanza della casa!

Oggi vogliamo parlarvi di una tipologia di mobili sempre apprezzati per la loro bellezza semplice e artigianale: i mobili in arte povera!Quello dell'arte povera è un movimento artistico nato in italia alla fine degli anni sessanta con l'obiettivo di ridare vita e valore artistico ai materiali più umili e, appunto, poveri. Presto questo pensiero si è diffuso anche nell'ambito dell'arredamento e sono nati così i mobili in arte povera: mobili creati da abili artigiani e di solito realizzati in legno grezzo o lavorato. Per il loro aspetto semplice e, talvolta, antico e usurato, i mobili in arte povera sono spesso utilizzati per creare ambienti in stile shabby o campagnolo, tuttavia questa tipologia di mobile può essere inserita e trovare la sua collocazione all'interno di qualsiasi ambiente e stile. In questo articolo, vogliamo infatti mostrarvi come per ogni stanza esista un mobile in arte povera ideale per portarvi un tocco di stile in più!