La costruzione di una casa prefabbricata passo dopo passo

Come vedremo, il risultato di questo progetto è una casa piccola ma confortevole. Se la soluzione delle case prefabbricate non è percorribile per tutti, è però vero che potrebbe essere interessante capirne alcuni dei vantaggi. In particolare in termini economici, per il risparmio davvero rilevante sui costi progettuali e realizzativi. Come vedremo, infatti, la struttura principale è costituita da pannelli e assi di legno da assemblare. Anche dal punto di vista estetico e funzionale, però, ci troviamo di fronte a una soluzione molto interessante, dal design moderno e minimale, con un eccellente rapporto tra qualità e prezzo a caratterizzare l'intero progetto. Se siete alla ricerca di un di un progetto per una casa unifamiliare, che sia capace di unire funzionalità e design a dei vantaggi in termini di risparmio economico, non vi resta che proseguire nella lettura. Seguiteci.