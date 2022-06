Come ristrutturare una mansarda

Quando avremo chiaro cosa sia possibile realizzare con le altezze a disposizione nel nostro sottotetto e dove prevedere le finestre, potremo finalmente procedere con il progetto, ideando lo spazio più adatto alle nostre esigenze. Per esempio, se abbiamo sempre sognato di possedere un terrazzino, potremmo trasformare parte del soffitto in un suggestivo terrazzo in falda, come possiamo ammirare in questa proposta di BARTOLUCCI ARCHITETTI.

Oppure, se la mansarda non è alta a sufficienza per poter ospitare un ambiente abitabile come un salottino o una camera da letto, potremmo comunque adibirla a pratica cabina armadio, liberando così spazio prezioso in casa.