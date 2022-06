Pergola in Legno: 10 Idee per Iniziare a Progettarla

Ah, come sarebbe bello avere in giardino una bella pergola in legno, sotto cui pranzare! Chissà quante volte nelle scorse estati avremo fatto questa esclamazione, salvo poi dimenticarcene subito non appena finita la stagione e poi ripeterla l’anno successivo… Ora però abbiamo la possibilità di giocare d’anticipo: incominciamo a progettare adesso la nostra pergola in legno, così l’anno prossimo, ai primi caldi, noi saremo pronti per allegri pranzi in famiglia. Ecco quindi 10 proposte, selezionate dai nostri esperti, per aiutarci a decidere quale sarà la nostra prossima, affascinante e accogliente pergola in legno!