5 progetti di cucine a cui ispirarsi

La pianificazione della cucina non è semplice, ma non è impossibile come credono in tanti. L'importante è avere le idee chiare sui propri desideri, in modo da poter discutere con i professionisti incaricati del progetto, siano essi l'architetti o gli artigiani che dovranno eseguire il progetto. Non si deve aver paura nel verificare ogni dettaglio, porre domande su ogni aspetto, dire dei no a idee che non sembrano valide rispetto ai vostri desideri. Gli aspetti da tenere in considerazione sono tanti, tra quelli più importanti ricordate l'accessibilità e la facilità di muoversi rispetto alle aree di lavoro; la necessità di avere un numero abbondante di armadi, ripiani e mensole; la collocazione di frigorifero e forno. In base, naturalmente alla presenza e disposizione di porte e finestre, e quindi della distribuzione delle primarie fonti di luce naturale. In base a queste indicazioni sulla distribuzione degli spazi, si potrà pensare a stile e materiali per attualizzare le vostre idee. Per aiutarvi nelle scelte di pianificazione, abbiamo raccolto 5 progetti di cucine che potranno aiutarvi a sviluppare il vostro. Vediamoli insieme.