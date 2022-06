8 Modi Intelligenti per Utilizzare gli Spazi Difficili in Casa

In ogni casa c’è sempre una stanza che non ci convince e ci sembra che non funzioni mai, comunque la giriamo. A volte perché ha troppe poche finestre, altre volte perché ne ha troppe, o ancora perché manca una parete da poter utilizzare funzionalmente. In questo progetto, il disegno di una parete attrezzata con letti salva-spazio è stata una grade soluzione. Queste soluzioni di letto modulari sono ottime per la stanza dei bambini, ma potrebbero anche adattarsi, opportunamente modificate, ad una camera per gli ospiti.